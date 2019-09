Mouscron Bernd Hollerbach tient absolument au maintien de la bonne ambiance dans son noyau.

Avant cette rencontre, Bernd Hollerbach veut souligner qu’il a eu pas mal de boulot pour recréer un esprit de groupe. "Beaucoup de joueurs sont partis", remarque Bernd Hollerbach . "D’autres sont arrivés au début et d’autres à la fin du mercato. Tous ces transferts perturbent un peu l’équilibre du groupe et il a fallu retravailler sur notre point fort: l’esprit de groupe." Le mentor allemand reconnaît que les nouveaux joueurs se sont vite et bien intégrés au groupe. "Ce sont des professionnels, ils savent comment cela se passe quand on arrive dans une nouvelle équipe. Ils viennent avec un bon état d’esprit et savent également qu’ils ont tout à prouver à l’Excel après avoir vécu pour chacun une saison assez compliquée." Contre les voisins courtraisiens, Bernd Hollerbach s’attend à un match très compliqué. "Nous avons évolué dans plusieurs systèmes depuis le début de la saison. Les joueurs savent évoluer dans les différentes tactiques que je mets en place mais face à Courtrai, je m’attends à une rencontre compliquée car nos adversaires sont assez imprévisibles."

Des similitudes avec l’Excel sont aussi trouvées d’après l’entraîneur du REM. "Les Courtraisiens jouent beaucoup sur le mental et l’esprit de groupe qui anime l’équipe. C’est vraiment l’une des choses que je tente le plus de mettre en place à Mouscron depuis mon arrivée."

Dans ce qui est considéré comme un derby, Hollerbach voudra absolument les trois points. "C’est important pour moi satisfaire les supporters; cela passe par une victoire ce dimanche. Nous visons les trois points à chaque rencontre. En Belgique, que tu joues Courtrai ou Anderlecht, tout est possible", conclut Hollerbach.