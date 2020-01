Le coach allemand se soigne toujours chez lui tandis que Mathias Bossaerts est mis à l’essai.

C’était jour de reprise au Canonnier. Après deux jours de repos mérités à la suite d’un stage intense et soutenu à Cadix , les joueurs ont repris l’entraînement à 16 h. Et Bernd Hollerbach n’était toujours pas là. Après avoir manqué le séjour andalou pour des soucis aux bronches, le technicien allemand qui se fait soigner dans son pays n’a toujours pas reçu l’autorisation de son médecin pour voyager. Les Mouscronnois ont donc préparé le déplacement à Gand sous l’égide de Dennis Schmitt, à l’instar de la semaine précédente.

Bossaerts en test, contrat rompu pour Spahiu

Comme indiqué en exclusivité dans nos éditions de dimanche , l’Excel est bien intéressé par Mathias Bossaerts. L’ancien ostendais , formé à Manchester City, vient d’être mis à l’essai par le club hennuyer. Le défenseur central n’a plus joué depuis six mois et a rompu son contrat en octobre dernier avec Nimègue ( D2 néerlandaise). La saison précédente , le joueur avait été titularisé 26 fois. Quant à Dylan Seys, qui a participé au stage hivernal, aucune décision n’a encore été prise. Concernant le rayon des départs, le contrat de Sebastjan Spahiu a été rompu d’un commun accord. Passé pro en 2017, l’Albanais s’était distingué durant les play-offs 2 il y a deux ans. L’Excel reprendra le championnat samedi à Gand.