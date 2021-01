Il n’y a que le football pour offrir des émotions ainsi. Les scénarios les plus fous parviendront toujours à émouvoir, même les plus expérimentés. Stéphane Pichot ne dira pas le contraire. Malgré ses 249 matchs en Ligue 1 et son passage au PSG, le latéral droit a vécu une soirée inoubliable le 22 mai 2014.