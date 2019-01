Interrogé durant notre Facebook live sur la page DH-Mouscron, Jean Butez est revenu sur l’intérêt que La Gantoise lui portait durant ce mercato. Le portier a également répondu à diverses questions d'internautes.

L'intérêt de La Gantoise: "Il y a eu une discussion entre eux et mon agent. Ça a plus été une discussion informative de leur part car ils pensaient plus à Kaminski qui a signé là-bas qu’à moi-même. Selon moi, j’étais donc leur deuxième choix. Après, je ne me suis jamais mis en tête que j’allais signer à Gand. Oui, j’ai été très flatté de voir qu’un club comme ça s’intéressait à moi mais moi je suis très content de pouvoir rester à Mouscron. C’était une belle marque de reconnaissance de leur part par rapport à ma première partie de saison. Je n’ai qu’une chose en tête, c’est le maintien et progresser encore."

Lloris ou Courtois: "Choix un peu cornélien mais pour moi ce sera Lloris. En tant que Français et un peu chauvin je dois dire. J'admire le style de ces deux gardiens qui ont énormément de qualités et qui sont très complets. J'ai quand même un petit faible pour Hugo Lloris"

Le pénalty à Anvers: "Oui il était évitable. Je ne devais pas me jeter ainsi dans les pieds de Mbokani. J'ai eu des remontrances de la part du coach cette semaine à ce propos d'ailleurs lorsque l'on a analysé la phase. Mais voilà c'est avec des moments ainsi que j'apprends de mes erreurs."

Les supporters de Mouscron: "C'est super de les sentir derrière le but. Nous sommes bons à domicile et je pense que les supporters y sont pour quelque chose aussi. Ils ne sont pas toujours nombreux à chaque match mais quand c'est des gros matchs on les sent bien derrière nous comme face à Genk où l'on a tenu le 0 derrière nous. C'est un chouette public.

Son contrat: "Un contrat ne veut plus dire grand chose en football. Je ne peux pas dire que je serai encore là en 2021. L'objectif c'est tout d'abord le maintien puis on verra comment ça se passe."

Benjamin Pavard au Bayern: "Je lui ai envoyé un message pour le féliciter. C'est incroyable pour lui. Je ne l'attendais pas là où il est maintenant. Ça me donne beaucoup de fierté de le connaître personnellement. Cela prouve que tout est possible dans le football et ça me fait rêver. Je me sers de ça pour me fixer des objectifs et espérer."

