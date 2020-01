Ce mardi matin, la presse néerlandophone a évoqué un intérêt de Monaco pour Jean Butez.

Le club principautaire aurait aimé s’attacher les services du portier en le prêtant dans la foulée à son club satellite, le Cercle Bruges. L’information était vraie mais les Monégasques ont été échaudés par le prix réclamé par Mouscron, cinq millions.

Du côté du joueur, la perspective de rejoindre les Brugeois ne l’enchantait guère. Le Français désire franchir un palier l’été prochain. Déjà gourmands par le passé, les Mouscronnois devront peut-être se montrer plus flexibles car le gardien n’aura alors plus qu’un an de contrat.