Jean Butez rejoint l’Antwerp © Belga Mouscron Julien Parcinski

Le Français remplacera Sinan Bolat au Bosuil. Il a signé pour quatre ans. Arrivé il y a trois ans à Mouscron, Butez va franchir un cap comme il le désirait depuis l’été passé. Après un départ avorté du côté de Bruges lors du dernier mercato estival à cause du club mouscronnois qui se montrait trop gourmand en demandant 5 millions, les Hennuyers ne se retrouvaient plus en position de force.



Il ne restait au portier qu’un an de contrat. L’Excel demandait aussi un montant exorbitant car Lille possédait 50 % de la somme du futur transfert. Un problème résolu étant donné que le LOSC va devenir dans les prochains jours l’actionnaire majoritaire des Hurlus. Anderlecht s’était intéressé fortement au natif de Lille au mois de mai en prenant contact avec l’entourage du joueur mais ce dernier voulait un club où il était sûr d’être titulaire. Il espère que ce sera le cas à l'Antwerp, où le gardien iranien Alizera Beiranvand est également annoncé depuis plusieurs semaines.



Le départ en fin de contrat de Bolat lui offre la certitude de commencer la saison dans le onze de base d’Ivan Leko.