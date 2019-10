Les quinze dernières minutes de la défaite face à Charleroi ont semblé interminables pour Jean Butez tant il souffrait du poignet.

Touché suite à un premier contact avec Gholizadeh, le portier français a encore aggravé sa blessure en stoppant une frappe de Nicholson, avec la même main, quelques minutes plus tard. Les trois changements ayant déjà été opérés, Jean Butez a dû tenir sa place dans les cages alors qu’il ne jouait plus qu’avec un seul bras. Dès la fin de la rencontre, le portier a expliqué au staff médical avoir entendu un "crac" lors de son contact avec Gholizadeh.

Le constat serait sans appel puisque le gardien de 24 ans souffrirait d’une fracture du cubitus avec déplacement osseux. Cela nécessiterait une opération et écarterait des terrains le portier pour 8 semaines environ. Vaso Vasic sera donc appelé à prendre sa place entre les perches et c’est le jeune Guarneri qui devra faire office de second gardien puisque Clément Libertiaux souffre du genou. Mardi, face au Cercle, les Mouscronnois seront déforcés face à leur ancien entraîneur Bernd Storck. En plus de Butez, Boya et Hocko seront également absents. Ceux-ci ont en effet tous les deux reçu leur 5e bristol de la saison face à Charleroi.