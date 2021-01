La manche aller face à Eupen avait sonné le glas pour Fernando Da Cruz. Trois mois plus tard, la situation est bien meilleure pour l'Excel qui compte quatre points d'avance sur la lanterne rouge waaslandienne. Fidèle à ses principes, Simao se refuse toutefois à regarder le classement.

"Je me répète mais je ne me soucie pas de notre position au classement ni celle de l'adversaire. Ce qui m'importe, c'est le comportement de l'adversaire sur le terrain, de ce que j'attends de mes joueurs et ce qu'ils doivent faire pour prendre des points. C'est ça le plus important."

L'égalisation concédée à la dernière seconde sur un penalty de Nmecha a déjà été oubliée. Simao est pleinement concentré sur la rencontre au Kehrweg. Mouscron est efficace face à des équipes comme Eupen qui aiment jouer et avoir la possession. De quoi partir optimiste avant ce long déplacement même si le technicien préférerait développer un autre football. "J'aimerais mieux jouer mais nous devons prendre absolument des points."





"Brym et Faraj ? Des choix techniques et tactiques"

Un constat pragmatique quoique un peu sévère. Le jeu de l'Excel est moins défensif que sous l'ère Da Cruz et les transitions offensives emmenées par des flancs rapides sont efficaces. Des ailiers qui sont présents en nombre dans l'effectif. Si Badibanga a reçu sa chance au détriment de Olinga face aux Mauves, quid de la situation de Brym et Faraj que l'on avait vu lors des débuts de Simao et disparus depuis ? "Je dois faire des choix. Nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent occuper les ailes. Ce sont des raisons techniques et tactiques ni plus ni moins" explique celui qui attend le verdict de son appel mais qui devrait être suspendu ce samedi et lors du match de coupe de Belgique.

Quant à Harbaoui, l'attaquant n'a bénéficié que de quelques minutes depuis son arrivée. Est-il incompatible avec le système de l'entraîneur lusitanien qui demande à ses joueurs un gros pressing ? "Avant son arrivée, Hamdi n'avait pas joué depuis deux mois en compétition. Je suis très heureux qu'il soit au club mais Nuno Da Costa réalise de grandes prestations. Il doit continuer à travailler dur et attendre que l'opportunité s'offre à lui."

Dès demain à Eupen si les choses tournent mal pour l'Excel durant la rencontre ?