Jorge Simao est un entraîneur heureux. Son équipe collecte des points et il va retrouver le banc de touche ce samedi à 16h15 dans le pays de Waes. Suspendu mardi dernier face à Saint-Trond après avoir pris un carton rouge, le technicien lusitanien est soulagé de ne plus vivre la rencontre depuis les tribunes.

"C'était très difficile de ne pas être proche de mes joueurs. Je dois être près d'eux pour les diriger. Ca a plus d'impact quand je suis au bord du terrain. Je suis quelqu'un d'émotionnel et je dois me contrôler."

Sa suspension n'a pas empêché son équipe de prendre les trois points face à des Trudonnaires qui se sont offert plus d'occasions. Les Hurlus ont eu le bon goût de se montrer plus efficaces que par le passé.

"Saint-Trond avait la possession du ballon mais nous nous sommes procurés autant d'opportunités dangereuses. Nous sommes plus réalistes car nous nous trouvons davantage devant le but adverse", analyse-t-il.

L'entraîneur n'oublie pas que sans un grand Koffi, le résultat n'aurait pas été le même. "Il a été incroyable et nous a fait gagner des points."



Mohamed titulaire à Waasland, Vasic dans la sélection

Alors que les Mouscronnois croyaient s'être délesté de la place toujours lourde à porter de lanterne rouge, ils l'ont récupéré 24 heures plus tard après le succès de Waasland, leur prochain adversaire, à Charleroi. De quoi parsemer encore un peu plus de pression ce choc pour le maintien ?

"Je le dis honnêtement, je ne me soucie pas du classement. Il reste tellement de matchs à jouer. Il y a 63 points encore en jeu."

Le Portugais est également revenu sur le cas Tabekou. Le Camerounais n'avait pas été repris lors des trois premiers matchs de Simao avant d'entrer en jeu contre les Limbourgeois.



"C'était un choix de ne pas le sélectionner. Il est revenu tard de sélection. Ses concurrents avaient eu le temps de travailler ensemble dans mon système. Il y a beaucoup de possibilités à ce poste. Il devait comprendre ce que j'attendais de lui ce qu'il a fait. Je sais qu'il peut nous apporter et qu'il a des caractéristiques uniques", confie-t-il.

L'international sera du voyage au Freethiel au même titre que Mohamed qui devrait être titulaire. Après une bonne prestation samedi dernier contre le Club de Bruges, "Dimi" avait été préservé trois jours plus tard. Son concurrent, Eric Bocat, n'est pas dans la sélection pour ce samedi.



Autre surprise, Vaso Vacic honore sa deuxième convocation de la saison à la place de Gillekens qui n'est pas blessé.



Les Hurlus partent en mise au vert ce vendredi soir.