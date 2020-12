C'est le point positif de ce programme. Mouscron n'a pas le temps de tergiverser sur ses défaites qu'un autre match arrive. Le meilleur moyen pour oublier et passer à autre chose. Face au Beerschot, l'Excel devra créer l'exploit face à une équipe qui possède la meilleure attaque et la... pire défense.

"C'est la première fois dans l'histoire du foot que ça arrive", sourit Jorge Simao. "Ils sont en haut du tableau tout en encaissant beaucoup de buts. C'est une situation étrange mais ils parviennent à gagner des rencontres car ils sont prolifiques devant le but adverse."

Le technicien lusitanien a étudié parfaitement le jeu des Anversois. A-t-il préparé un plan anti-Holzhauser ? "Non car c'est collectivement que nous devons le maîtriser. De toute manière, avec les matchs qui s'enchaînent, nous n'aurions pas eu le temps. Dans ma philosophie, on doit attaquer et défendre ensemble. Ce n'est pas un stéréotype. Il faut être compact et agressif. Le Beerschot est une équipe qui va rapidement vers l'avant."

Retour de Postolachi dans le groupe

A Louvain, Da Costa a pris place sur le banc. Les Frontaliers n'ont pas été dangereux. Existe-t-il une "Nuno" dépendance ? " Chaque joueur est important dans mon système et nous ne sommes dépendants de personne. Je n'attends pas de mes attaquants qu'ils marquent à chaque fois mais qu'ils se créent des situations dangereuses. Après, l'identité du buteur m'importe peu", analyse celui qui ne cesse de défendre son groupe.

Pour la réception du troisième du classement, Simao a convoqué 18 joueurs ce qui signifie qu'il n'y aura pas un exclu de dernière minute de la liste. Postolachi fait son retour au même titre que Van Durmen et Badibanga. Gnohéré n'est pas repris. Pour rappel, Bakic est suspendu après avoir récolté son cinquième avertissement de la saison à Den Dreef. Capita s'est blessé à la cuisse pendant l'entraînement et sera absent pendant dix jours.

La selection : Koffi, Gillekens, Gueye, Agouzoul, Ciranni, Mohamed, Quirynen, Silvestre, Hocko, Onana, Van Durmen, Olinga, Xadas, Faraj, Badibanga, Tabekou, Da Costa, Postolachi.