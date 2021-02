Comme d’habitude, Jorge Simao ne s’est pas défilé sur ses choix de changer ses ailiers et celui encore plus surprenant de se passer d’un Deni Hocko qui a toujours été précieux par sa combativité et dans sa présence sur les seconds ballons, ce qui a manqué cruellement aux Hennuyers ce lundi soir. "J’assume mes choix. Bakic, Faraj et Badibanga ont montré de bonnes choses à l’entraînement et ils méritaient de jouer aujourd’hui."

Même la bonne prestation de Koffi qui a sauvé son équipe de nombreuses fois n’a pas trouvé grâce aux yeux de son entraîneur. "Il n’y a rien à retenir de positif de cette rencontre. C’est une lourde défaite. Nous n’avons pas contrôlé les espaces dans le dos de nos défenseurs alors que Gand a usé de longs ballons. C’était trop facile pour l’adversaire. Ce n’est pas un problème de fatigue ou d’attitude. L’adversaire a juste été bon."

A quatre jours du match face au Cercle, Silvestre est sorti à la mi-temps. Un problème en plus à gérer pour Simao alors que son pilier de la défense revenait d’une blessure à l’épaule. "Il avait un problème à la cheville. Je ne sais pas s’il sera prêt samedi." L’Argentin est apparu avec des béquilles à la fin du match.