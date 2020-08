Drôle de scène au Canonnier. A la 7e minute, Jesper Vergoote désignait le point de penalty pour le KaVé face à Mouscron. Le gardien Koffi pensait avoir fait le plus dur en stoppant le cuir mais l'arbitre en a décidé autrement. L'homme en noir a choisi d'appliquer à la lettre le règlement et a estimé que le gardien burkinabé était parti trop tôt. Nicolas Storm s'élançait à nouveau et... Koffi arrêtait une nouvelle fois brillamment le tir.

Mais, décidément, l'arbitre annulait encore le penalty pour la raison similaire. Enfin, la troisième fut la bonne pour Nicolas Storm qui a eu besoin de trois tentatives pour enfin tromper le dernier rempart de l'Excel.