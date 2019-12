Avec un but toutes les 50 minutes, Stipe Perica est l’attaquant le plus efficace de Belgique. Le hic, c’est que depuis son arrivée à l’Excel, l’attaquant croate prêté par l’Udinese n’a été aligné que 150 minutes. Il ne lui en fallait cependant pas plus pour faire parler son sens du but à trois reprises.

Arrivé blessé lorsqu’il a signé à l’Excel fin août, le joueur de 24 ans a une belle carte de visite. Son prêt à Mouscron peut également surprendre vu son passé.

(...)