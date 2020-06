Le technicien lillois s'est confié sur le rachat de Mouscron par le club français.

Alors que rien n'est pour l'instant officiel, Christophe Galtier a profité ce vendredi d'un point presse pour aborder le sujet. Officieusement, tout est réglé et l'annonce devrait intervenir le 1er juillet pour une question de comptabilité. D'ailleurs, l'ancien entraîneur de Saint-Etienne n'a pas utilisé le conditionnel pour parler de l'Excel. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Galtier est convaincu du rachat du matricule 216.



"Je pense que c'est une très bonne idée. La proximité fait que c'est pratique. Le fait d'avoir une autre équipe qui puisse jouer dans un championnat professionnel de D1 va permettre au projet du président de faire éclore plus rapidement nos jeunes talents.".

Le coach des "Dogues" estime également à juste titre que l'option de Mouscron est bénéfique d'autant plus que l'équipe réserve lilloise est descendue et évoluera en N3 (cinquième division) la saison prochaine.

"On s'aperçoit qu'il y a un écart entre les matchs de championnat et les matchs de nationale 2 et ça ne peut pas aller plus haut. Le fait que nos jeunes joueurs puissent s'entraîner dans un contexte professionnel d'une équipe première et et qu'ils puissent jouer des matchs de première division c'est évidemment très bénéfique pour eux et pour le club."

Christophe Galtier s'investira pleinement dans ce nouveau projet comme en témoigne cette déclaration. "Il y aura des échanges permanents entre les deux clubs et les staffs. Même si notre calendrier sera évidemment chargé on prendra le temps nécessaire pour aller voir jouer Mouscron et voir évoluer nos jeunes joueurs à un niveau bien supérieur que celui où ils pouvaient évoluer la saison dernière. "

A l'occasion de cette conférence de presse, l'entraîneur a également indiqué que le LOSC affronterait Mouscron en match amical le 18 juillet. Ca sera la deuxième rencontre de préparation pour les Hurlus après celle du samedi 4 juillet face à Dottignies (P2) à Luchin.