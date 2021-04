Chaque année, c’est la même chanson. Lors du passage devant la commission des licences, l’Excel tremble et se demande à quelle sauce on va tenter de le manger. Contrairement à la saison précédente, le matricule 216 n’est pas sauvé sur le plan sportif, ce qui tend encore davantage les amoureux et décideurs des Hurlus.

Le premier round de la bataille judiciaire a débuté ce jeudi. Bien sûr, à l’instar des autres clubs de l’élite, les Hennuyers avaient échangé tout au long de la saison avec Nils Van Brantegem, le manager des licences et déposé leurs documents au sein de la plateforme digitale prévue à cet effet.

(...)