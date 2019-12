Difficile d’oublier en quelques heures une élimination en Coupe de Belgique et se reconcentrer directement et exclusivement sur le championnat. C’est pourtant ce que devront faire les Mouscronnois d’ici dimanche pour tenter de faire vaciller une équipe du Standard en confiance au Canonnier.

Le moral n’est pas vraiment au beau fixe chez les Hurlus mais une certaine rage reste présente suite à la défaite de jeudi contre Anderlecht, à l’image du gardien Vaso Vasic. "Nous pensions avoir fait le plus dur en ouvrant la marque en début de match. Ensuite, je me pose la question de savoir pourquoi le système d’assistance vidéo est mis en championnat mais pas en Coupe ? Si le VAR était là, la faute dans le rectangle sur Perica aurait été sifflée et le match aurait été tout autre. Je ne comprends pas comment l’arbitre n’a pas pu siffler cette phase, ils étaient à deux dessus !"