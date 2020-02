Les Mouscronnois retrouvent leurs statistiques peu reluisantes du premier tour de l'an dernier.

4 défaites d'affilée ! Les Hennuyers n'avaient plus connu une telle mauvaise série depuis le début de saison catastrophique de l'exercice précédant sous la houlette de Frank Defays où Mouscron avait débuté par un 0/18. Difficile de récolter les 3 points quand on tente si peu sa chance devant le but adverse. A Anderlecht, seulement 2 joueurs ont essayé de tromper Van Crombrugge. Boya et Bakic par 2 fois chacun. Un milieu défensif et un médian créateur : cela signifie qu'il y a bien un problème avec Perica isolé à la pointe de l'attaque. Les ailiers Osabutey et Olinga n'ont que trop rarement été présents dans la surface bruxelloise. La faute à un travail défensif qui les a émoussés. Au Lotto Park, Mouscron a confirmé que c'était l'équipe qui tirait le moins au but en Pro League. Dans la possession, les hommes de Rudi Vata se sont aussi distingués de la mauvaise manière. Avec 38 % de possession, ils réalisent le match où ils ont eu le moins le ballon cette saison.

Un seul belge titulaire

Bien souvent, les Hurlus peinent à remplir le quota de 6 belges ou assimilés à inscrire sur la feuille de match. En ce sens, les transferts de Seys et Saglik sont censés rétablir ce manque. A Anderlecht, il n'y avait qu'un seul joueur belge dans le 11 de base en la personne de Benjamin Van Durmen. C'est déjà la 4 fois de la saison que les pensionnaires du Canonnier utilisent aussi peu de belges mais ce n'était plus arrivé depuis la 12e journée. L'Excel est l'équipe qui utilise le moins de Belges avec une moyenne de 2,42 joueurs par match. Ils ont même failli accomplir un fait unique cette saison quand Van Durmen est sorti en terminant avec zéro belge. Mais le joueur formé au Futurosport a été remplacé par Jérémy Huyghebaert.