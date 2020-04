Les Hennuyers passeront devant la Cour belge d'arbitrage pour le sport le 6 mai à 12h.

Le mercredi 8 avril, L'Excel n'obtenait pas sa licence. La commission avait relevé deux infractions majeures. Selon eux, des documents du tribunal de travail de Tournai prouvaient que les agents de joueur Pino Zahavi et Marc Rautenberg avaient dirigé le club en 2017 et 2018.

Outre cela, l'actionnaire majoritaire Pairoj Piempongsant n'a pas signé de lettre de confort pour assurer le budget de la saison prochaine.

Un manque de 3,2 millions d'euros. Directement, le club avait décidé d'aller en appel.

Une réponse pour le 10 mai au plus tard

"Le RE Mouscron estime, qu’il est en mesure d’assurer la continuité de l’activité grâce à un budget de crise présenté lors du passage devant la commission des licences. C’est pour cette raison qu’il a décidé de faire appel de la décision. Nous sommes confiants sur l’obtention de la licence devant le CBAS en mai affirment ensemble le président Patrick Declerck et le directeur général Paul Allaerts. Des pistes sont à l’étude et nous sommes toujours optimistes sur le fait qu’elles pourront aboutir malgré les grosses difficultés engendrées par la crise sanitaire mondiale." Les Hurlus défendront leur survie le 6 mai dès 12h. La CBAS devra fournir une réponse pour le 10 mai au plus tard.