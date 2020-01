Mouscron passe à l’attaque avec 2 transferts entrants.

À quatre jours de la fin du marché des transferts, les Mouscronnois se sont activés en ce début de semaine. Dylan Seys a enfin signé à l’Excel. L’attaquant avait accompagné le groupe en stage près de Cadix.

Les tractations ont duré à cause de la situation particulière du club où l’entraîneur est absent pour cause de pneumonie. Le joueur de 23 ans arrive libre. Son ancien club, Waalwijk, avait cassé son contrat en décembre dernier. Après deux saisons ponctuées de 23 buts, celui qui a été formé à Bruges s’était mis sa direction à dos après avoir chanté des chants de l’Ajax sur une vidéo. Le Belge a signé un contrat d’un an et demi avec une option pour une année supplémentaire.

Les Hurlus vont également accueillir un autre renfort offensif. En manque de temps de jeu à Charleroi où il n’a pas disputé la moindre minute, Enes Saglik va rejoindre les Hennuyers ce mardi. Le transfert est définitif et la somme n’est pas élevée pour un joueur à qui il restait 6 mois de contrat du côté du Pays de Charleroi. La transaction est un pari, car le milieu n’a plus joué régulièrement depuis deux saisons.

Arrivé en janvier 2014 chez les Carolos, Saglik avait rejoint Tubize la saison dernière pour un prêt de six mois. Revenu au Pays noir cet été, il était notamment barré par des joueurs comme Ryota Morioka et Massimo Bruno.

Du côté des départs, un épilogue devrait être trouvée dans le dossier Bruno Godeau.

Annoncé à Gand dès cet hiver la semaine dernière, le défenseur central était resté finalement au Canonnier, car le club ne voulait pas lâcher le joueur tant qu’il n’avait pas trouvé son remplaçant.

Après le match face à Saint-Trond samedi, Godeau avait démenti son arrivée imminente chez les Buffalos en reconnaissant toutefois qu’il avait un accord avec les Gantois pour l’été prochain.

Un nouveau rebondissement a eu lieu ce lundi. Godeau devrait rejoindre sa nouvelle équipe aujourd’hui ou demain. Il devrait rapporter 300 000 euros à l’Excel. Un nouveau défenseur devrait donc faire son apparition dans la cité des Hurlus.