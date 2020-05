Le club hennuyer a reçu le précieux sésame ce vendredi.

Le suspense a été insoutenable pour les Hurlus et l'annonce de la CBAS est une véritable libération pour le matricule 216. Mis sous pression par la commission des licences à cause d'un manque de 3,2 millions d'euros nécessaire à garantir la comptabilité de la prochaine saison et surtout soupçonnés d'avoir été dirigés par des agents en 2017 et en 2018, les Mouscronnois étaient en grand danger.

Peu de monde aurait parié sur une issue favorable pour les Hennuyers. Certains les avaient même déjà enterrés. Mais pour la cinquième fois en six ans, Mouscron s'en sort devant la CBAS. Ils ont obtenu le précieux sésame ainsi que la licence européenne.

Le club a réagi immédiatement à la bonne nouvelle.

Il y aura donc de la D1A pour la septième année consécutive au Canonnier.

"Le CBAS a décidé d’octroyer la licence de football professionnel au Royal Excel Mouscron. La famille mouscronnoise se réjouit de cette décision juste et fondée. Le travail effectué pour mettre en place le dossier de licence et assurer l’avenir du club est récompensé à sa juste valeur et permet d’envisager l’avenir sereinement. Le club tient également à remercier Maître Dessart et Maître Dejemeppe pour l’excellent travail réalisé devant le CBAS. « Nous sommes très heureux de cette décision comme vous pouvez l’imaginer, explique Patrick Declerck. Nous avons énormément travaillé sur ce dossier pour le club puisse continuer à exister. Nous devons toujours nous en sortir avec des moyens réduits mais nous estimons avoir notre place au sein de l’élite du football belge même si certains souhaitent et souhaiteront toujours nous voir disparaitre du paysage. Nous n’avons pas pour habitude de baisser les bras et nous continuerons à nous battre au quotidien pour que l’Excel poursuive l’aventure du football en D1A. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien pendant cette période difficile et ne serait-ce que pour eux, nous continuerons à nous donner au maximum pour ce club qui nous aimons tant. ».