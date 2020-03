Après tout, il est confortable d’être dans cette position. Le matricule 216 a connu assez les galères de la course au maintien jusqu’à l’ultime journée, et parfois dernière seconde, pour ne pas profiter d’une fin de saison tranquille même si elle aurait pu être plus ambitieuse.

On se souvient de la première année en D1 où l’Excel n’avait dû son salut au premier étage qu’à trois buts de Malines en trois minutes dans les arrêts de jeu. La défaite à Charleroi n’avait donc pas eu d’incidence et les Hurlus s’étaient sauvés.

(...)