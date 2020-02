Retour en chiffres sur la victoire des Hennuyers face à Ostende.

Son statut de remplaçant à Anderlecht avait surpris. Déjà posté dans un rôle inhabituel d'ailier droit la semaine d'avant face à Saint-Trond, le back droit n'avait pas trouvé les grâces aux yeux de Rudi Vata au Lotto Park qui lui avait préféré le défenseur...central Diogo Queiros.

Pour sa première, Philippe Saint-Jean a permis à Ciranni de regoûter au onze de base et celui-ci le lui a bien rendu. Avec deux passes décisives délivrées, le Belge a une énième fois montré sa justesse technique sur coups de pied arrêtés. Sur les 4 assists qu'il a délivrés, 3 proviennent directement de phases arrêtées. 2 sur coups francs et un sur corner. Il n'y a que les deux leaders du classement des passes décisives, Vormer (5) et Odjidja (4) qui en comptent plus dans ce domaine. Avec sa performance de samedi, Cirrani est devenu le meilleur passeur de l'Excel cette saison.

Un Mohamed important selon les statistiques

Le Français a fêté sa septième titularisation. L'Excel prend davantage de points avec lui. Le club a pris 11 unités sur 21 soit 52,38% de points avec Mohamed dans le onze de base. Quand il n'est pas titulaire, le bilan est moins bon avec 35,19% points pris. Un lien de cause à effet ?

Ostende, un adversaire qui plaît à l'Excel

A l'instar de ses débuts en 2004-2005 avec l'Excelsior, Philippe Saint-Jean a débuté son intérim par une victoire. Lasse Sobiech a soigné aussi sa première au Canonnier en marquant un but. Il devient le 15e scoreur de l'équipe depuis le début de la saison. Mouscron est l'équipe qui possède le plus de buteurs différents en Pro League. Si l'Excel est l'équipe qui tire le moins au but cette saison, les Hennuyers ont égalé leur record de la saison en ayant tenté leur chance 16 fois face au KVO. Ils n'avaient plus fait aussi bien depuis... le match aller chez les Côtiers.