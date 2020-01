Mouscron a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu face à Magdebourg.

Il est difficile de tirer des enseignements d’une rencontre amicale. Depuis quatre jours, les Hurlus ont bien travaillé et cette dépense d’énergie explique peut-être la première mi-temps difficile des Mouscronnois. N’empêche, l’Excel a éprouvé des difficultés face à une D3 allemande. Et sans être flamboyant, Mouscron a fini par s’imposer grâce à un doublé de Perica. Magdebourg avait pourtant pris les commandes avec l’ouverture du score par Steininger peu avant la demi-heure (1-0, 25e). Pris dans son dos, Ciranni laissait échapper le numéro 11 allemand qui centrait en retrait pour Steininger. L’attaquant n’avait plus qu’à fixer Butez dans une ambiance plutôt festive pour une rencontre amicale. En effet, le club allemand pouvait compter sur le soutien d'une bonne centaine de supporters.

© Julien Parcinski



Des Mouscronnois plus dominateurs en seconde période.

Juste avant, Magdebourg aurait déjà pu trouvé le chemin des filets défendus par Jean Butez mais Steininger était hors-jeu (4e). C’était d’ailleurs la tactique employée par l’adversaire mouscronnois, en début de rencontre, qui utilisait la verticalité à outrance. La charnière centrale composée de Godeau et Queiroz gérait bien la profondeur. Ainsi, les attaquants allemands se retrouvaient quatre fois hors-jeu dans les dix premières minutes.

Disposé en 4-3-3 avec Osabutey en pointe assisté de Garcia et Olinga sur les ailes, L’Excel éprouvait des difficultés à se distinguer. Ciranni aurait pu ouvrir le score après un coup-franc flottant (24e) mais c’était la seule action belge de cette première période. Les cinq changements réalisés à la mi-temps par Dennis Schmitt (qui assure l’intérim durant le stage, Bernd Hollerbach étant toujours souffrant) permettaient à Mouscron de reprendre la possession. Cependant, la domination était stérile.

Perica s’offre un doublé en dix minutes.

Les Hennuyers tentaient de trouver leurs ailiers à l’aide de renversements de jeu mais ils se montraient trop imprécis. Perica égalisait finalement sur penalty après une faute peu évidente sur lui (80e). Il inscrivait le but de la victoire à la dernière minute après un long ballon d’Antonov.

Mis à l’essai durant le stage hivernal, Dylan Seys a joué la seconde période. L’attaquant s’est montré au début avant de s’éteindre progressivement. Pour rappel, Seys n’a plus joué depuis trois mois et sa résiliation avec son ancien club de Waalwijk. L’Excel disputera une deuxième rencontre amicale jeudi face à Twente.

Mouscron - Magdebourg 2-1

Mouscron : Butez (46e Vasic); Pietrzak, Godeau (46e Huyghebaert), Queiros (46e de Medina), Ciranni ; Boya, Hocko, Mohamed (46e Van Durmen); Garcia (46e Seys), Osabutey (46e Perica), Olinga (70e Antonov).

Avertissements : Boya, Hocko,

Les buts : 25e Steininger 0-1, 80e Perica (pen.) 1-1, 90e Perica 2-1