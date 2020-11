L'Excel s'incline à Lille en match amical Mouscron Julien Parcinski Les Mouscronnois ont perdu de justesse à Luchin. © Belga

La trêve internationale a permis aux Hurlus de travailler. Alors que le club a compté jusqu'à 21 cas de coronavirus chez les joueurs, il n'y a plus que trois éléments qui sont touchés par le virus. Hormis en plus Tabekou et Bakic en sélection et Dabila qui est blessé et indisponible jusqu'à la trêve hivernale, Jorge Simao peut enfin compter sur un groupe quasi au complet.



Le technicien portugais a pu coacher pour la première fois son équipe lors d'une rencontre amicale organisée ce dimanche matin à Luchin face au LOSC. Les Hennuyers se sont inclinés 2-3. Bison Gnohéré et Nuno Da Costa ont marqué pour l'Excel. Un large turnover a été effectué lors de ce match et le nouvel entraîneur a pu procéder à une revue d'effectif. Les Mouscronnois n'ont plus joué en match officiel depuis le 18 octobre dernier face à Eupen. Une série de dix matchs en cinq semaines les attendent.