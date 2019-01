24 joueurs décolleront demain de Zaventem pour rejoindre la banlieue de Cadix durant une semaine.

Alors qu'un dernier entrainement était prévu ce vendredi après-midi, le staff de k'Excel ainsi que 24 joueurs prendront déjà la route de Zaventem ce vendredi soir pour une nuitée à l'hôtel avant le rendez-vous prévu ce samedi à 7h30 à l'aéroport. Le décollage est prévu à 9h30 et les joueurs devaient fouler le sol espagnol deux heure plus tard avant de prendre un bus durant près de 3 heures pour rejoindre leur hôtel qui sera le même que l'année dernière. Un complexe hôtelier de luxe situé à 2 kilomètres à peine des terrains où les Hurlus iront s'entraîner. Un premier entraînement est d'ailleurs déjà prévu ce samedi à 18 heures.

Deux éléments offensifs du noyau resteront quant à eux en Belgique pour soigner leurs blessures. En effet, Olinga (déchirure au niveau du quadriceps) et Pierrot (blessures au genou) ne seront pas du voyage. Gkalitsios et de Médina qui avaient été mis sur la liste de départ sont du voyage et devront certainement prouver aux yeux de Bernd Storck qu'ils méritent leur place dans ce noyau.

Pour cette semaine de stage, Bernd Storck a décidé de prendre 4 éléments issus du noyau U21 qui sont Palmieri, Dione, Kalonji et Chibani.

Le club a également annoncé qu'un match amical allait être prévu durant la semaine face à Nuremberg, qui joue sa survie en Bundesliga cette saison.

A noter que le club a enregistré un départ ce vendredi. L'attaquant colombien Andres Sarmiento et le club ont mis un terme à leur collaboration. Le joueur de 20 ans devrait retourner dans son pays et plus précisément là où il a été formé, c'est-à-dire à L'Atlético Nacional.

Les 24 joueurs qui prennent part au stage: Butez, Werner, Libertiaux, Palmieri, Vojvoda, Gkalitsios, Chibani, Dussenne, Godeau, Boya, Kalonji, Diedhiou, Gulan, Van Durmen, Dione, Mohamed, Bakic, Benson, Leye, Mbombo, Kuzmanovic, Amallah, Sadiku et de Médina.