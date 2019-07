L’Excel a été battu par le champion en titre hongrois, le FC Ferencvaros, ce jeudi soir lors d’une joute amicale. Alors qu’ils dominaient partiellement la rencontre, les hommes de Bernd Hollerbach se sont fait surprendre à 10 minutes du terme par Trenkin tout d'abord qui évitait la sortie de Vaso Vasic pour aller ouvrir la marque. A la dernière seconde de la rencontre, un attaquant adverse profitait d'une belle passe en profondeur pour tromper Vasic à l'entrée du rectangle d'une belle frappe. C’est la première défaite en quatre rencontres amicales pour le REM qui jouera un match en Autriche ce dimanche face à Sigma Olomouc, une équipe de D1 Tchèque, pour conclure son stage estival.





Revivez le fil du match :

La composition de l'Excel :Butez; De Médina, Dussenne, Godeau; Antonov, Van Durmen, Hočko, Mohamed, Kuzmanovic; Osabutey, Olinga.

4': Belle opportunité sur corner pour l'Excel mais le portier adverse repousse.

7': Beau contre des Hongrois qui galvaudent face à Jean Butez.

16': Les Hongrois construisent bien dans l'entre-jeu mais pêchent à la dernière passe. L'Excel commence à subir.

18': Beau travail d'Olinga sur le côté gauche qui lance Hocko en profondeur. Ce dernier centre vers Osabutey dont la reprise de la tête passe au-dessus du but adverse.

23': Pause rafraichissements pour les 22 acteurs.

27': Olinga, bien en jambes, est la cible de plusieurs fautes de la part des adversaires.

28': Belle combinaison côté gauche avec Antonov qui sert ensuite Hocko dans l'axe. Ce dernier tente sachante mais sa frappe est contrée.

30': Quelle frappe de Dussenne! Le défenseur hérite du ballon dans lace et tente sa chance de loin mais le portier hongrois repousse magnifiquement la tentative.

42': Les Mouscronnois font mal sur phases arrêtées depuis le début du match mais ceux-ci n'arrivent pas à conclure leurs tentatives de la tête dans le rectangle même s'ils sont toujours bien placés.

45': C'est la mi-temps. Les Mouscronnois sont bien en jambes et dominent les débats face à des Hongrois qui ont du mal lors de la dernière passe.

La composition de l'Excel pour cette seconde période : Vasic; De Médina, Dussenne, Sadiku; Dione, Palmieri, Boya, Spahiu, Campins; Allagui, Ippolito.

48': Les Hurlus font circuler le cuir avant de trouver la solution en attaque.

52': Joli retour défensif de Sadiku qui empêche l'attaquant adverse d'armer une frappe à l'entrée du rectangle.

56': Coup-franc intéressant pour l'Excel mais Spahiu rate totalement sa tentative qui s'envole dans les nuages autrichiens.

66': Le match perd en intensitédepuis quelques minutes. Les deux formations sont biens regroupées derrière et laissent peu d'espaces.

67': Pause rafraichissements.

74': Carton jaune pour Spahiu qui y est allé un peu trop franchement lors d'un duel.

78': Quelle occasion pour l'Excel. Spahiu profite d'un superbe travail d'Allagui pour se présenter seul face au gardien mais le Mouscronnois perd son face-à-face.

81': Spahiu se montre encore dangereux en tentant sa chance à l'entrée du rectangle mais sa frappe frôle poteau droit du but adverse.

82': But pour Ferencvaros. Triskin bien lancé évite la sortie de Vasic et marque dans le but vide.

90': Nouveau but pour Ferencvaros. Lancé en profondeur l'attaquant adverse reprend bien le cuir à l'entrée du rectangle et trompe Vaso Vasic.

90': Fin du match