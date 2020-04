Les dirigeants des deux clubs se sont rencontrés pour lier leur destin.

Patrick Declerck ne cesse de le marteler depuis le début de sa présidence en 2016. Pour lui, "si Mouscron souhaite être compétitif, il faudra qu'il s'associe à une autre équipe". Les difficultés financières du club, qui n'a pas obtenu sa licence et qui cherche 3,2 millions d'euros d'ici son passage devant la CBAS, semblent avoir précipité ce projet.

Selon Het Laatste Nieuws, les directions des deux clubs se sont rencontrés dans un restaurant prestigieux de la région pour une première entrevue concernant un possible rapprochement. " L’idée de la fusion est venue de Mouscron. On ne refuse pas une invitation, surtout celle de son plus proche voisin. Dans un paysage footballistique qui est en évolution, il est bon d’échanger les idées. Nous devons voir quelle serait la valeur ajoutée, mais nous n’écartons pas cette idée ." , a déclaré Matthias Leterme, le directeur général courtraisien. " Tout le monde sait qu’il y a trop de clubs dans la région. Je cite toujours l’exemple de Winterslag et de Waterschei. Deux modestes clubs qui ont fusionné pour créer le KRC Genk, avec les succès qu’on connaît ", a renchéri Patrick Declerck.

Un trio avec Roulers ?

Dans cette fusion, un autre club en difficultés financières pourrait venir s'insérer. Roulers souhaiterait faire partie du rapprochement et proposerait ses installations pour que l'équipe première s'entraîne et son stade pour l'équipe réserve. Le Futurosport servirait pour la formation tandis que la nouvelle entité se produirait à Courtrai où la ville travaille sur le projet d'un nouveau stade. Si le projet a de bonnes chances d'aboutir, de nombreuses questions restent en suspens côté hennuyer. Que deviendrait le Canonnier ? De plus, le public mouscronnois ne verrait pas d'un bon oeil la disparition de leur Excel, surtout pour s'allier avec leurs rivaux courtraisiens. Julien Parcinski