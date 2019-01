Le président de l’Excelsior Mouscron est revenu sur le conseil d’administration qui a eu lieu dimanche dernier avec Pairoj Piempongsant, l’actionnaire majoritaire de Mouscron. Ce dernier a finalement décidé de ne plus vendre la moitié de ses parts pour s’investir à fond dans le club. Une décision surprenante mais très bien accueillie du côté des dirigeants hurlus.

"Dimanche passé, le conseil d‘administration était prévu avant le match contre Ostende avec Piempongsant. Il n’a pas repris le Panathinaïkos car il y avait beaucoup trop de dettes, ce qui n’est pas le cas chez nous ! Il n’y a que des bonnes nouvelles pour le club désormais depuis cette victoire très importante face à Ostende", se réjouit Patrick Declerck.

Le président se veut également rassurant pour la pérennité du club. "Pairoj Piempongsant a décidé de toujours s’investir à 90 % dans le club en tant qu’actionnaire. Il a déjà investi 2 millions d’euros sur fonds propres cette saison et il va s’engager pour la licence. Piempongsant recherche encore l’un ou l’autre investisseur probable."

Début novembre, l’Excelsior Mouscron avait fait l’objet d’une perquisition au Canonnier. "J’ai envie de dire merci à Malines", ironise Patrick Declerck. "Nous avions un investisseur colombien avec qui nous négocions depuis plus d’un an pour la reprise du club. Après cette simple perquisition, ils n’en voulaient plus du club !"

Le président est également revenu sur le fait que le Thaïlandais ne soit pas très présent au Canonnier. "Ce n’est pas parce qu’il n’est pas physiquement présent qu’il n’est pas en contact avec nous. Il s’intéresse toujours plus que jamais au club. Il nous dit, à Paul Allaerts et à moi-même, qu’il ne voyait pas pourquoi il devrait être présent tous les jours au club vu qu’il est bien géré ! J’ai dû recadrer Pairoj à cause de certaines déclarations trop exubérantes. Après ses déclarations, il partait à Londres et Paul Allaerts et moi, nous recevions les coups de ces déclarations. Nous sommes désormais sûrs de ce qui se met en place car il y a vraiment un projet concret."

Ce projet, c’est le même que celui qui avait été présenté lors de l’arrivée de l’homme d’affaires thaïlandais. "Nous devons élargir nos plans sponsoring et ramener des joueurs asiatiques dans le club. Nous en avons déjà sur notre radar mais ce ne sera pas pour ce mercato. Nous espérons avoir un budget de 10-12 millions la saison prochaine (NdlR : il est actuellement de 8,5 millions d’euros) . J’ai fait comprendre à Pairoj que notre budget était le plus bas en première division. Il en est conscient mais ce n’est pas pour autant qu’il va gonfler notre budget !"