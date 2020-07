La semaine s’annonce historique. Pendant que le LOSC s’apprête à réaliser la plus grosse vente de son histoire en cédant pour 80 millions d’euros l’ancien attaquant de Charleroi Victor Osimhen à Naples, les dirigeants entendent bien vite le remplacer en battant leur record d’achat avec le Gantois Jonathan David. Un épisode de plus pour illustrer les connexions entre le LOSC et la Belgique, qui vont prendre une dimension supplémentaire avec le nouveau rachat de Mouscron par le club de Gérard Lopez, dont l’officialisation est imminente. C’est qu’entre Lille et la Belgique l’histoire d’amour dure depuis 40 ans. Entre recrutement de joueurs confirmés et de jeunes pépites.