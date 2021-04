On le sait : le titre est violent. Violent pour les employés d’un club qui vivent dans l’incertitude depuis des semaines et qui peuvent s’attendre à des semaines encore plus difficiles entre le spectre effrayant de la D1B et celui, épouvantable, de la D2 amateur. Violent aussi pour les supporters qui ont eu le courage de s’accrocher à un club qui s’éloignait un peu plus chaque année de l’image sympathique de ses débuts au plus haut niveau.