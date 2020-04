L’annonce avait fait grand bruit. Vendredi dernier, on apprenait qu’un dîner organisé entre les directions de Mouscron et de Courtrai s’était tenu il y a un mois et demi. L’objectif était clair : les deux clubs souhaitaient fusionner d’ici deux saisons. L’idée venait de la volonté lointaine de Patrick Declerck. Le président mouscronnois considère qu’à long terme les Hurlus ne peuvent rester au plus haut échelon national sans s’allier avec leur voisin courtraisien.