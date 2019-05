La Pro League a émis des réserves sur le plan présenté mercredi matin lors de son assemblée générale par Peter Bossaert, le CEO de l'Union belge et David Elleray, le conseiller anglais de la fédération en matière d'arbitrage.

Les conclusions de ce master plan sur l'avenir de l'arbitrage en Belgique ont été présentées devant les membres de l'Assemblée générale de la Pro League mercredi matin à Diegem, avant d'être présentées à la presse dans l'après-midi à Tubize.

Si la Pro League souligne la "qualité et la nécessité" de ce plan, notamment en matière de "recrutement et formation des jeunes arbitres, et de l'encadrement et l'évaluation des arbitres professionnels", explique le communiqué, les membres de la Pro League, à l'unanimité émettent "une réserve par rapport au budget du plan et demande que, sur la base du modèle anglais, le CEO de la Pro League soit membre de la plus haute instance du département des arbitres (independent referee board) et tient à rappeler l'article B.242.12, qui prévoit que le coordinateur de l'Arbitrage du Football professionnel est désigné par le Comité Exécutif, sur proposition de la Pro League".

David Elleray, 64 ans, ancien arbitre anglais de renom, est conseiller de l'arbitrage auprès de l'Union belge, notamment. Les grandes lignes de l'avenir de l'arbitrage en Belgique doivent ainsi être dessinées en coordination avec Peter Bossaert, le CEO de l'URBSFA.

Engagé fin 2018, David Ellery a pour mission d'analyser l'arbitrage en Belgique pour définir un Master Plan "visant à renforcer la confiance et rehausser le niveau de l'arbitrage belge", espére-t-on du côté de l'Union belge.

Le successeur de Johan Verbist comme coordinateur des arbitres était aussi attendue, en principe, mercredi. En poste depuis juillet 2016 comme coordinateur de l'arbitrage (pour remplacer un autre arbitre, Paul Allaerts) Johan Verbist, 53 ans, vu sa collaboration s'arrêter lundi avec l'Union belge.