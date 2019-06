Le club de football de Mouscron doit changer de dénomination. C'est ce que les Hurlus ont annoncé sur leur site officiel.

"Suite à une procédure judiciaire entamée par l’ASBL Royal Racing Club de Peruwelz, Le Royal Excel Mouscron a été condamné par la cour d’appel du tribunal de Mons à réintégrer le nom de Péruwelz dans sa dénomination en accord avec la convention signée entre les deux clubs lors du rachat du matricule de Péruwelz", explique le communiqué du club qui s'est pourvu en cassation de ce jugement.

Cette décision oblige le club mouscronnois à s'appeler, dès la saison 2019-2020, Royal Excel Mouscron Péruwelz sous peines de lourdes amendes.

Cette nouvelle tombe alors que le tribunal de l'entreprise du Hainaut décidait un peu plus tôt dans la journée de ne plus geler les comptes du club de l'Excel. Cela avait été décidé le 27 février dernier suite à un mauvais rapport. Deux administrateurs délégués avaient donc été mis provisoirement à la tête du club pour gérer les comptes. Trois mois plus tard, la mission de ceux-ci est bien terminée. Une bonne nouvelle pour le club qui pourra gérer son mercato sans ces deux administrateurs délégués.

Voici la communication du club à ce propos :

"Le 28 mai dernier, Jean-Philippe Lebeau, président du tribunal de l’entreprise du Hainaut, a décidé de mettre fin à la mission des administrateurs provisoires Maître Lefebvre et Maître Opsomer. Après avoir été entendus suite à leur deuxième rapport, il a été établi que le maintien de leur mandat n’était plus utile dans la gestion du club."