Le nouveau binome a laissé entrevoir des choses intéressantes face à Charleroi.





Ce n'est jamais bon signe quand son gardien est à chaque fois élu homme du match. Face à Charleroi, Hervé Koffi est reparti encore avec cet honneur. Mais le secteur offensif a enfin retrouvé le chemin du but adverse. Serge Tabekou a mis fin à 317 minutes d'abstinence de but de la part des Hurlus. Le dernier à avoir marqué était Bison Gnohéré à Anderlecht. Son but de la tête avait permis aux Hennuyers d'arracher un point au Lotto Park.