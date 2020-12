Le Freethiel, terre maudite pour Mouscron Mouscron100% Web Julien Parcinski © BELGA

Depuis leur retour en D1 il y a six ans, les Hurlus ne se sont imposés qu'une fois en terre waaslandienne.



Le Mouscronnois n'est jamais bien accueilli à Waasland. Les supporters beverenois profitent de la venue des Hennuyers pour entonner à chaque fois des chants communautaires racistes envers les Wallons. Le contexte sportif cristallise chaque rencontre opposant les deux équipes. Bien souvent à la lutte pour le maintien, Mouscron et Waasland ont poursuivi à de nombreuses reprises la lutte sportive devant les tribunaux à cause des dirigeants waaslandiens qui ne manquaient jamais l'occasion de contester la licence hennuyère devant les instances.



