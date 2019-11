Le club hurlu a indiqué ce mercredi que l'attaquant français avait signé son premier contrat pro en faveur de l'Excel. "Né à Villeneuve-d’Ascq, Mathéo a rejoint les U17 du Royal Excel Mouscron en 2018. La saison dernière, il a fait trois apparitions lors des Playoff 2. Joueur à vocation offensive, l’attaquant fait régulièrement trembler les filets avec la réserve mouscronnoise et se voit donc offrir une belle opportunité de percer au plus haut niveau avec ce contrat de quatre ans. La direction mouscronnoise prouve une nouvelle fois qu’elle fait confiance à ses jeunes pousses après la prolongation de Babacar Dione et le contrat pro d’Alexandre Ippolito."