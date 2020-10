Les performances d’Hervé Koffi en ce début de saison ne passent pas inaperçues. Meilleur joueur de l’Excel, le Burkinabé s’est mis en évidence à tel point que, selon nos informations, Dijon le convoite. Les Dijonnais sont confrontés à une pénurie de gardiens. Mercredi, ils ont vendu leur titulaire, Alfred Gomis, pour 14 millions d’euros. Quelques jours plus tôt, l’actuel dernier du championnat français avait cédé la doublure de Gomis, Alex Runarsson, à Arsenal. Si le DFCO a recruté Anthony Racioppi (Lyon) durant l’inter-saison, celui-ci est davantage vu comme un numéro 2 vu son âge (21 ans) et son inexpérience au plus haut niveau.

Les dirigeants ont donc pris contact avec ceux de Lille et une offre orale de 2,5 millions d’euros a même été transmise. Le LOSC a refusé, le club nordiste n’étant pas vendeur. Luis Campos apprécie le gardien de 23 ans qu’il voit comme le successeur de Mike Maignan lorsque l’international français souhaitera franchir un nouveau palier. C’est d’ailleurs pour cette raison que son contrat avait été prolongé en 2024 juste avant d’être prêté un an à Mouscron. Koffi se sent, en plus, bien dans le vestiaire hennuyer où il est un véritable leader. Dijon va donc se retourner sur Saturnin Allagbé, qui évolue à Niort. Il ne coûte qu’un million d’euros.

Concernant les arrivées, comme indiqué dans nos colonnes mercredi, un accord a été trouvé avec l’attaquant Alejandro Cabeza mais sa venue reste conditionnée à l’obtention de son visa, ce qui pose actuellement problème. L’Excel vise également le Brésilien Machado Ferreira dit "Patrick", qui évolue à Gremio. Les négociations sont bien plus avancées avec le Portugais Bruno Xadas. Le milieu de terrain devrait arriver à Mouscron sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de près de six millions d’euros selon la presse portugaise ! Au rayon des départs, Cédric Omoigui a fait ses adieux au groupe hurlu avant de retourner en Espagne, à Santander.