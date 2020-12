Le mercato hivernal qui s’ouvrira le 1er janvier prochain en dira long sur la réelle envie de Gérard Lopez de s’investir pleinement dans le projet mouscronnois comme il l’a promis lors du conseil d’administration de mardi dernier. Avec un effectif garni de 34 éléments, l’Excel est l’une des équipes qui comptent le plus de joueurs sous contrat. Il faudra donc dégraisser de toute manière lors de ce marché des transferts. Tout en pensant à se renforcer pour assurer sa place parmi l’élite.

Deni Hocko, l’un des éléments les plus sous-estimés de l’effectif, devrait être l’un des acteurs de ce mercato hennuyer. Le Monténégrin a perdu sa place alors qu’il était un titulaire indiscutable depuis son arrivée de Famalico à l’été 2019. Bernd Hollerbach et Fernando Da Cruz avaient fait à juste titre de la sentinelle un élément indispensable au cœur de l’entrejeu, à tel point que le Standard et Genk avaient pris des renseignements sur lui l’été dernier. Les choix de Jorge Simao l’ont poussé sur le banc, le Portugais préférant la paire de récupérateurs composée par Onana et Hocko.

La blessure de Bakic a redonné du temps de jeu au natif de Cetinje où il a brillé et en étant l’un des moins mauvais sur la pelouse de Malines ce dimanche. Ses prestations et son statut ont éveillé l’intérêt de formations allemandes et du Panathinaïkos. Le club entraîné par Laszlo Boloni prospecte en Belgique et il se murmure que Didier Lamkel Ze est proche de rejoindre son ancien entraîneur. Il pourrait donc être accompagné par Hocko dont le profil plaît fortement au Roumain et au directeur sportif français, Pierre Dréossi.

Le club athénien va passer prochainement à l’acte et proposer un prêt de six mois avec option d’achat car il ne dispose pas d’énormément de liquidités. Mouscron ne devrait pas retenir Hocko car l’objectif de Diego Lopez, le responsable sportif du Rem, est de donner davantage de temps de jeu à Darly Nlandu à court terme. L’indemnité devrait tourner autour du million d’euro pour le joueur de 26 ans, emballé par la perspective de se produire pour l’un des plus grands clubs grecs.

Il reste à voir si les formations allemandes à l’affût sur Hocko ne contre-attaquent pas mais ce qui est sûr, c’est que le médian va connaître prochainement une nouvelle étape dans sa carrière.