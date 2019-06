C'est la fin d'une saga à Mouscron.





Il y a quelques jours, les dirigeants mouscronnois annonçaient que le club changeait de nom pour inclure le mot Péruwelz dans l'appelation du matricule. Un changement qui avaiut un coût (estimé à 50.000 euros). Finalement, l'Excel a annoncé avoir trouvé un accord avec l'ASBL du RRC Péruwelz et que le nom du club n'allait finalement pas changer.





Voici le communiqué du club:





Les dirigeants du Royal Excel Mouscron et ceux de l’ASBL Royal Racing Club de Péruwelz ont trouvé un terrain d’entente. Lors de la soirée des partenaires, le Président Patrick Declerck avait annoncé que des négociations étaient en cours afin de trouver une solution qui permettrait aux Rouge et Blanc de réaliser une économie substantielle en évitant un changement de nom. « C’est chose faite, explique Patrick Declerck. La raison a parlé et nous avons pu trouver un accord à l’amiable avec le Royal Racing Club Péruwelz. Nous sommes très heureux d’avoir pu nous entendre en bonne intelligence. C’était important pour nous de conserver notre nom et pas seulement sur le plan financier mais aussi en terme d’identité par rapport à nos partenaires, nos supporters et l’ensemble de nos sympathisants. »