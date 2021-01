"J’étais très motivé. Ça faisait longtemps que je n’avais pas disputé nonante minutes. Dans les arrêts de jeu, mes jambes tiraient un peu mais j’ai tenu au mental. C’est tellement plaisant d’être sur le terrain."

Jorge Simao était satisfait de son milieu de terrain qui a remplacé Onana, suspendu. "Que puis-je dire sur un tel joueur qui a réalisé une prestation ainsi juste une semaine après son transfert ? Il a apporté tout ce dont l’équipe avait besoin : de l’expérience, être là au bon endroit et au bon moment, gérer les moments faibles. Il a montré plus que ce que j’attendais."

Des débuts réussis donc pour celui qui retrouvait le maillot hurlu onze ans et demi après son premier passage dans le Hainaut. Trois points précieux dans une lutte pour le maintien qui se joue désormais à quatre clubs, les Mouscronnois (16es) revenant à deux points de Saint-Trond (15es). "Cette victoire fait du bien au moral et elle donne de la confiance. On a réalisé un superbe match en travaillant les uns pour les autres. C’est comme ça que l’on prendra des points mais il faut continuer comme ça. Je ne résume pas non plus la course au sauvetage à quatre équipes. Je ne suis, par exemple, pas surpris de la défaite des Courtraisiens et ils ne sont pas encore sauvés." L’Excel non plus, mais avec ce succès et ce 7/9 la confiance est de mise avant de recevoir Anderlecht mardi.