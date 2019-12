Le parcours de Fabrice Olinga est pour le moins atypique. À 12 ans, il est repéré par le club espagnol de Majorque.

"C’était un tournoi auquel je participais avec l’académie de Samuel Eto’o. Après dix minutes de jeu seulement, je me fais une entorse contre Majorque. Je me suis dit que mes chances s’étaient envolées. Mais la direction a tout de même décidé de me garder, malgré ma blessure. Je les ai convaincus en dix minutes", sourit-il.

(...)