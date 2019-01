Alors qu’ils étaient déjà arrivés à Zaventem vendredi soir, les 24 joueurs auront vécu une grosse journée pour ce premier jour de stage.

Dès 7h30, tout le monde était présent dans le hall de l’aéroport afin d’enregistrer les différents bagages. L’avion a ensuite décollé à 9h50 vers l’aéroport de Malaga où les joueurs ont enfin pu fouler le sol espagnol vers 12h15 sous un ciel bleu et une température qui pouvait atteindre les 18 degrés. Après cela, c’est un trajet en bus de trois heures qui attendait les Hurlus. Durant le trajet, ils en ont tous profité pour enfin grignoter une petite collation avant d’arriver dans le luxueux hôtel Iberostar aux alentours de 16h. Une heure plus tard, les 24 joueurs étaient déjà sur leur terrain d’entraînement non loin de là pour une séance d’une bonne heure sous l’œil attentif de tout le staff technique qui avait méticuleusement préparé cette première sous le soleil ibérique.

Mbaye Leye, ce farceur !

Peu avant le décollage, la panique gagnait le portier Jean Butez. En effet, ce dernier ne savait plus où était son passeport ! Plus de peur que de mal, c'était tout simplement une blague de Mbaye Leye qui l'avait caché. La bonne ambiance régnait déjà dans le groupe.

Avec un D1 Chinoise

Lors de leur premier entraînement, les Hurlus se sont entraînés à côté du club de D1 Chinoise, le F.C Shenzhen qui reste en stage pendant un mois le long de la côte espagnole.

Dans l’avion des Diables

Les Mouscronnois ont pris place dans le célèbre “Trident “, qui n’est autre que l’avion des Diables rouges, pour se rendre vers l’aéroport de Malaga. Un poster relatant la victoire des Diables à l’Euro 2016 face à la Hongrie était d’ailleurs présent. Ce qui devait rappeler de biens mauvais souvenirs à Bernd Storck, qui était l’entraîneur de la Hongrie lors de cette rencontre.