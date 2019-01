L'Excelsior de Mouscron est en stage à Chiclana, dans la banlieue de Cadix du 5 au 12 janvier. Découvrez les infos essentielles du jour dans notre carnet de bord.

Premier réveil en Espagne pour l’équipe mouscronnoise. Les mines étaient souriantes dès l’arrivée au petit-déjeuner très copieux proposé par l’hôtel sous forme de buffet. Peu après s’être rempli l’estomac, la moitié du noyau s’est dirigée vers le centre d’entraînement pour un réveil musculaire assez soutenu sous les ordres de Victor Moore, l’un des préparateurs physiques du staff. Les deux groupes ont eu droit à l’exercice du tir à la corde. Gkalitsios, Dussenne, Kuzmanovic, Boya et Chibani étaient la première équipe victorieuse tandis que dans l’autre groupe, Palmieri, Vojvoda, Leye, Van Durmen et de Médina remportaient l’épreuve. Des exercices de possession de balle étaient ensuite oragnisés tandis que Jean Butez et Clément Libertiaux partaient s’entraîner spécifiquement avec Eric Deleu, l’entraîneur des gardiens.

L’autre groupe est ensuite arrivé et a aussi eu droit à un réveil musculaire avant de prendre place sur le terrain afin de toucher du ballon et d’entrer dans le vif du sujet avec plusieurs phases de matchs et des exercices de finitions assez spécifiques pour les éléments offensifs du noyau. Vers 12h 30, les 24 joueurs sont rentrés à l’hôtel afin de prendre place pour le dîner. Ils avaient ensuite une pause bien méritée jusque 15 heures. Durant ce laps de temps plusieurs joueurs ont décidé de continuer à s’entretenir dans la salle de fitness. Peu avant 16 heures, les joueurs devaient reprendre la route vers le centre d’entraînement. Tous sauf Selim Amallah qui est resté à la salle de fitness pour du renforcement musculaire afin de revenir au top suite à sa blessure.

Les joueurs ont directement touché le ballon lors de cette séance où des exercices physiques comme un taureau étaient organisés. Peu après 18h les joueurs pouvaient enfin souffler et se reposer suite à cette première journée de stage complète sous le soleil espagnol.