La journée a débuté avec un réveil bien plus matinal que prévu pour le noyau mouscronnois! En effet, dès 8 heures ceux-ci devaient se rendre au petit-déjeuner pour prendre des forces et avoir le temps de digérer avant l'entraînement programmé à 10 heures comme d'habitude. La veille, les Hurlus avaient eu droit au déjeuner à 8h45 et la digestion n'était certainement pas encore faite alors qu'un entraînement physique était prévu une heure plus tard.





Arrivés au centre d'entrainement, les Mouscronnois ont directement pu toucher le ballon et des exercices de dribbles avec finition étaient organisés. Tous sauf un! Nathan de Médina, qui s'était fait mal à la cheville la veille, trottinait sur le côté au petit trop. La douleur étant bien trop présente. Le défenseur de 21 ans est alors parti aux urgences avec Maxime Binet, l'un des deux kinés sur place. Des petits exercices de passes étaient ensuite réalisés. Une fois en jambes, un démarquage était organisé sur un 3/4 de terrain. Là, les joueurs ont enfin pu se mettre dans des conditions de matchs. L'intensité était bonne même si les attaquants pêchaient encore à la finition.





Vers 12h les joueurs sont rentrés à l'hôtel avant de prendre le diner à 13h. Les joueurs pouvaient ensuite se reposer jusque 16h45, heure à laquelle ils devaient se rejoindre devant l'hôtel pour rejoindre le centre d'entraînement. Le staff hésitait entre une séance de fitness ou une nouvelle séance au terrain. C'est donc finalement bien au terrain que s'est déroulé ce deuxième et dernier entrainement de la journée. Les joueurs iront ensuite souper avant de retourner dans leur chambre pour un repos bien mérité!