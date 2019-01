L'Excelsior de Mouscron est en stage à Chiclana, dans la banlieue de Cadix du 5 au 12 janvier. Découvrez les infos essentielles du jour dans notre carnet de bord.

Réveil une fois bien matinal pour les joueurs qui ont pris leur petit-déjeuner dès 8 heures afin de se remplir l’estomac avant une matinée qui s’annonçait très chargée malgré l’endroit de rêve où les joueurs devaient se rendre, c’est-à-dire la plage ! Après un petit footing de 15 minutes, quatres équipes étaient formées pour différents jeux dans le sable. Nathan de Médina et Sadiku ont quant à eux préféré faire l’impasse à cause de leurs blessures qui auraient pu s’aggraver dans le sable mou espagnol. Au programme, des exercices d’explosivité sous forme ludique. Les quatre équipes étaient très motivées pour remporter ce concours. Après plusieurs courses relais ( sur le plat mais aussi dans les dunes), les joueurs pouvaient ensuite faire parler leur technique lors d’un tournoi de tennis-ballon et d’un démarquage façon beach soccer.

La dernière épreuve était assez amusante. En effet, les joueurs devaient se jeter dans la mer avec un petit seau pour le remplir d’eau et ensuite revenir sur la terre ferme pour remplir un autre seau bien plus grand. La première équipe qui remplissait le seau gagnait des points dans la lutte finale au classement. Scène très amusante durant cette course relais, alors qu’il n’y avait pas un chat sur la plage et que le jeu venait de débuter, Mergim Vojvoda aura tout de même réussi à foncer dans un marcheur qui l’a fait tomber dans le même. Le joueur de l’Excel a, dans sa chute, perdu tout le contenu de son seau. Cela n’importait guerre le marcheur qui, impassible, poursuivait tranquillement sa petite promenade sans même se retourner.

© Mercier



© Mercier



Un fou rire général s’est alors emparé des Mouscronnois. SélimAmallah et Yannis Mbombo ne parvenaient plus à se revoir et étaient littéralement écroulés de rire suite à cette scène cocasse. Au final c’est l’équipe orange qui s’est imposée. Celle-ci était composée de Gulan, Chibani, Mbombo, Dioné et Boya. L’après-midiétait placée sous le signe du repos pour les joueurs. Certains en ont profité pour aller se dorer la pilule au soleil ou aller se promener. D’autres continuaient le sport en allant faire des parties de tennis et de padel non loin de l’hôtel.