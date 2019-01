L'Excelsior de Mouscron est en stage à Chiclana, dans la banlieue de Cadix du 5 au 12 janvier. Découvrez les infos essentielles du jour dans notre carnet de bord.

Les Hurlus ont repris le chemin de le de l'entraînement à Chiclana de la Frontera dès 10h ce mercredi. La séance matinale avait commencé sous les ordres de Victor Moore pour un échauffement musculaire d'une petite demie-heure. Le groupe était ensuite séparé en deux groupe pour un travail basé sur la construction du jeu et la finition.



L’après-midi, le groupe est retourné sur le chemin du centre d'entraînement pour une deuxième séance était au programme. Celle-ci était basée sur le travail physique avec une opposition attaque-défense. Une fois de plus, la journée était chargée pour les hommes de Bernd Storck qui poursuivaient leur programme avec sérieux en profitant des excellentes conditions de jeu et météorologiques. Cette cinquième journée s’est terminée par un petit repas organisé par le club pour toute la délégation mouscronnoise dans un restaurant local. Là, les nouveaux joueurs ont pu passer leur traditionnel baptême. Chibani, Palmieiri, Dioné et Benson sont alors montés sur cette fameuse chaise afin de pousser la chansonnette. Ce dernier notamment amusé la galerie en reprenant le titre 3I Believe I Can Fly" qui était, comment dire...Original! Une belle soirée pour les joueurs qui ont repos ce jeudi matin avant de retrouver les terrains à 16h.