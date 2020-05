D'ici 10 jours, la CBAS dévoilera les motifs qui ont permis à Mouscron de remporter une cinquième bataille juridique devant l'instance redoutée. Cette dernière rejuge complètement l'affaire en droit contrairement à la commission des licences. Après les débats qui ont duré plus de 4 heures, tout le monde avait salué la prestation de Me Dessart accompagné de Me Dejemeppe. Outre la qualité de leurs plaidoiries, les avocats de la défense du club ont su trouver les failles juridiques.



(...)