C’est peu dire que la journée de jeudi fut mouvementée du côté de Camphin-en-Pévèle. Trop tumultueuse pour dynamiser la salle de presse du Canonnier.

L’officialisation du rachat de l’Excel par le LOSC était prévue ce jeudi. Elle est une énième fois reportée. La faute à l’actualité très chargée des Dogues.

Hier matin, lors de la présentation de leur nouvelle recrue Isaac Lihadji, Marc Ingla a confirmé le départ de Victor Osimhen vers Naples. Après avoir balayé l’actualité de son club, le directeur général n’a pas parlé du dossier mouscronnois.

L’après-midi, la DNCG a demandé de nouvelles pièces au LOSC, déjà en sursis face au gendarme financier français. Les ventes prochaines du buteur nigérian et de Gabriel, qui rapporteront 100 millions d’euros, devraient permettre de régler le litige.

Mouscron n’a toujours pas de repreneur officiel mais une conférence de presse pour officialiser la reprise a été programmée samedi après-midi en préambule de la rencontre de préparation qui opposera le matricule 216 aux Nordistes dans l’enceinte du Canonnier (18 h).

Cet épisode final conclut ce rachat qui a traîné en longueur. Un soulagement pour les Hurlus qui ont vu apparaître hier trois Lillois à l’entraînement en plus des six éléments nordistes (Postolachiu, Faraj, Zeka, Agouzoul, Gueye, Brim) qui ont rejoint l’effectif hurlu lundi dernier. Comme annoncé dans notre édition du 8 juillet dernier, Eric Bocat rejoint l’Excel. Jean Onana (milieu) et Darly Nlandu (ailier) complètent l’effectif mouscronnois.