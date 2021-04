L'Antwerp valide ainsi son ticket pour les playoffs I. Mouscron tentera dimanche d'accrocher le barrage pour le maintien (contre Seraing) et d'éviter la relégation directe.

Avec ses 31 points au coup d'envoi, Mouscron pouvait valider la relégation de Waasland-Beveren (28 points) avec un partage et même, en cas de succès, rester en course pour le maintien sans passer par le barrage contre Seraing, deuxième de la 1B Pro League.



L'Antwerp dominait la première période. Dès la 7e minute, une frappe de Didier Lamkel Zé heurtait le poteau. A la 22e minute, Dieumerci Mbokani ouvrait le score. Sur un centre de la droite de Buta, l'attaquant congolais concluait parfaitement un mouvement collectif. Mbokani se montrait moins précis quelques minutes plus tard. A nouveau isolé à la suite d'une action collective, il manquait cette fois le cadre (26e). L'Antwerp se retrouvait à dix à la 41e minute lorsque, après l'intervention du VAR, l'arbitre Jan Boterberg montrait le rouge au lieu du jaune à Maxime Le Marchand, coupable d'un tacle dangereux sur Hamdi Harbaoui. Malgré l'infériorité numérique, l'Antwerp frôlait le deuxième but. Le gardien mouscronnois Hervé Koffi devait faire étalage de ses réflexes pour détourner une reprise de Mbokani (43e). L'Antwerp doublait la mise au retour des vestiaires. Lamkel Zé récupérait le ballon après une remise en retrait trop courte de Saad Agouzoul et servait Mbokani, qui déposait dans le but vide (48e). Fabrice Olinga réduisait aussitôt l'écart d'une superbe frappe dans angle fermé (50e). Olinga alertait ensuite Ortwin De Wolf (55e). Alors que Mouscron semblait relancé, Abdoulaye Seck, de la tête, redonnait deux buts d'avance au 'Great Old' (62e). De Wolf s'illustrait sur une tête d'Harbaoui (73e) puis Harlem Gnohéré manquait de peu le cadre (77e). Une tête d'Harbaoui remettait les 'Hurlus' dans le match (2-3, 88e). Il ne restait cependant pas assez de temps à Mouscron, qui s'inclinait. Bloqué à 31 points, Mouscron ne sait plus rejoindre le Cercle Bruges (16e, 35 points), désormais assuré du maintien, alors qu'il ne reste qu'une journée à disputer. Les Mouscronnois comptent trois longueurs d'avance sur Waasland-Beveren. Le dernier sera relégué, l'avant-dernier jouera le barrage contre Seraing. Dimanche, Mouscron se rendra au Club Bruges tandis que Waasland-Beveren se déplacera à Louvain. Un point suffira à Mouscron pour accrocher le barrage. En cas d'égalité de points, Waasland-Beveren passera devant Mouscron grâce à un plus grand nombre de victoires obtenues. L'Antwerp (57 points) reprend la deuxième place , devant Genk (56) et assure sa place en playoffs, le cinquième, Ostende, possédant cinq points de moins.