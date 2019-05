Après avoir joué un quart d’heure la semaine dernière face à Zulte-Waregem, Manuel Benson a désormais eu plus de temps pour exprimer tout son talent face à l’Union.

Blessé durant six semaines, le jeune ailier s’est monté pendant une mi-temps. "Mon objectif était de revenir le plus vite possible de ma blessure et je suis vraiment content de retrouver du rythme. J’ai beaucoup travaillé pour retrouver de bonnes sensations. En inscrivant deux buts ce soir et en permettant à mon équipe de revenir à deux reprises au score, j’ai été récompensé de mes efforts et cela me fait vraiment plaisir. Maintenant, c’est à moi de continuer ainsi et de me montrer toujours aussi efficace. J’espère être titulaire ce mardi face au Cercle ou au moins vendredi pour le dernier match. Je reprends étape par étape. Après Zulte, j’étais cuit après 15 minutes. Ici je ne suis pas trop fatigué donc j’évolue bien et je pense pouvoir jouer plus qu’une mi-temps. Ce que je n’imaginais pas quand j’ai eu mon opération."